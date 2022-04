Was für ein Schrei! Was für eine Dramatik! Hertha BSC schien schon vorzeitig gerettet, hatte den Klassenerhalt schon sicher. Und dann das. Erst fiel in Stuttgart der Ausgleich für den VfB gegen den VfL Wolfsburg, kurz darauf eskalierte die Bielefelder Alm. Weil Innenverteidiger Joakim Nilsson in der Nachspielzeit per Kopf zum 1:1 (0:1)-Endstand für die Arminia traf.

Kurz vor Schluss verspielte Hertha BSC also noch den fast schon sicheren Sieg. Der eingewechselte Luca Wallschläger, 19 Jahre alter Bundesligadebütant bei den Berlinern, hatte kurz vor dem Ausgleich im Zusammenspiel mit Maximilian Mittelstädt die große Chance zum 2:0. Hertha ließ sie ungenutzt. Und so müssen die Feierlichkeiten zum Klassenerhalt noch ein bisschen warten. Allerdings hat sich die Situation zumindest nicht dramatisch verschlechtert. Hertha wahrt den Vierpunkte-Vorsprung vor den Stuttgartern - und auf Bielefeld auf dem vorletzten Platz sind es weiterhin sechs. Bei noch zwei ausstehenden Begegnungen.

Die Berliner schauten ein wenig bedröppelt aus der Wäsche, als Schiedsrichter Deniz Aytekin die Begegnung abpfiff. Schließlich hatten sie die Ziellinie schon vor Augen, doch es sollte nicht sein. Die Berliner verpassten den dritten Sieg in Serie, kassierten nach zwei Spielen ohne Gegentor erstmals wieder einen Treffer - einen, der ihnen erst einmal die Stimmung verhagelte.

Herthas Trainer Felix Magath blieb seiner Linie treu und nahm für die Partie auf der Alm nur die Änderung vor, die zwingend geboten war. Marco Richter, vor einer Woche gegen Stuttgart gelbgesperrt, kehrte in die Startelf zurück und ersetzte den seinerseits gelbgesperrten Vladimir Darida. Auch Linksverteidiger Marvin Plattenhardt war rechtzeitig fit geworden, so dass er von Anfang an auflaufen kann.

Mit gerade mal 24 Toren nach 31 Spielen stellt die Arminia die schwächste Offensive der gesamten Bundesliga. Dass Angriff nicht so ihr Ding ist, zeigten die Bielefelder auch gegen Hertha auf der ausverkauften Alm. Interimstrainer Marco Kostmann hatte den 18 Jahre alten Burak Ince in dessen drittem Bundesligaspiel erstmals von Anfang an auflaufen lassen. Es wirkte wie ein Akt der Verzweiflung, und der erhoffte Effekt blieb aus.

Lucas Tousart köpft das 1:0 für Hertha BSC

„Jeder zerreißt sich“, stand auf einem Banner in der Bielefelder Kurve. Aber nach vorne ging bei den Arminen nichts. Nach 37 Minuten griff Herthas Torhüter Marcel Lotka zum ersten und einzigen Mal vor der Pause ein, als Masaya Okugawa recht frei vor ihm auftauchte. Und selbst das wäre gar nicht nötig gewesen, weil der Japaner im Abseits gestanden hatte.

Hertha war ausreichend eifrig gegen den Ball, ließ der Arminia wenig Raum und begnügte sich sonst über weite Strecken damit, die Partie zu kontrollieren. Trotzdem hatten die Berliner die besseren Gelegenheiten. Meistens war Davie Selke, Herthas einziger Stürmer, beteiligt. Sein erster Versuch, ein Kopfball in der dritten Minute, war noch zu harmlos, um Bielefelds Torhüter Stefan Ortega ernsthaft vor Problem zu stellen. Das sah Mitte der ersten Hälfte schon anders aus, als Selke nach Plattenhardts präziser Flanke von links zum Abschluss kam, aus drei Metern aber am glänzend reagierenden Ortega scheiterte.

Die zweite Halbzeit begann deutlich forscher - und mit den ersten richtigen Chancen für die Bielefelder. Nachdem Okugawa Gonzalo Castro freigespielt hatte, fand dessen Hereingabe vors Berliner Tor keinen Abnehmer. Kurz darauf war es erneut Routinier Castro, dessen Schuss aus aussichtsreicher Position allerdings über das Tor flog.

Der erste Treffer fiel dann auf der anderen Seite. Nach Herthas dritter Ecke war Lucas Tousart in der 55. Minute mit dem Kopf zur Stelle und erzielte das 1:0. Für den Franzosen, der in den vergangenen Wochen deutlich aufsteigende Form zeigt, war es das zweite Saisontor; beide hat er seit dem Amtsantritt von Felix Magath erzielt.

Zu diesem Zeitpunkt war Hertha, vor wenigen Wochen noch scheinbar aussichtslos dem Abstieg geweiht, gerettet - weil der VfB Stuttgart zur selben Zeit gegen den VfL Wolfsburg zurücklag. Bielefeld hingegen war der Verzweiflung ganz nahe. Und letztlich nicht in der Lage, den Berliner Sieg noch einmal ernsthaft in Gefahr zu bringen. Magath stärkte mit Niklas Stark (für Kevin-Prince Boateng) noch zusätzlich die Defensive - ehe er dem 19 Jahre alte Luca Wollschläger noch zu seinem Profidebüt verhalf. Es war bereits der 36. Spieler, der in dieser Saison für Hertha zum Einsatz gekommen ist. Zumindest in dieser Kategorie sind die Berliner in der Bundesliga einsame Spitze.