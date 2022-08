Kevin-Prince Boateng stand da und staunte. Der Mittelfeldspieler von Hertha BSC blickte Richtung Ostkurve, wo gerade eine aufwendige Choreografie der Berliner Fans ihren Anfang nahm. Tausende blaue und weiße Fahnen wurden geschwenkt, Transparente emporgezogen. Boateng war die Hochachtung vor dem Werk der Ultras deutlich anzusehen.

Auch das Spiel zwischen Hertha BSC und Eintracht Frankfurt, das kurz darauf angepfiffen wurde, bot lange reichlich Anlass zum Staunen. Zumindest aus Sicht der Berliner, die mit zwei Pflichtspielniederlagen in die neue Saison gestartet waren. Am Samstag aber, im ersten Heimspiel vor 44.694 Zuschauern, war Hertha dem Europa-League-Sieger in der ersten Halbzeit deutlich überlegen, führte zudem verdient mit 1:0. Zum ersten Saisonsieg aber reichte es nicht.

Trotzdem konnte sich Hertha am Ende einigermaßen glücklich schätzen – weil Schiedsrichter Frank Willenborg zwei Minuten vor Schluss einen Foulelfmeter für die Frankfurter nach Ansicht der TV-Bilder etwas überraschend wieder zurücknahm. So holten die Berliner zumindest den ersten Punkt, weil es gegen die nun saisonübergreifend seit zehn Bundesligaspielen sieglose Eintracht beim 1:1 blieb.

Nach der Niederlage im Derby hatte Herthas Trainer Sandro Schwarz seine Mannschaft auf vier Positionen verändert. Für Marvin Plattenhardt und Myziane Maolida, die beide angeschlagen fehlten, rückten Maximilian Mittelstädt und Chidera Ejuke in die Startelf. Außerdem wurden Boateng und Davie Selke von Lucas Tousart und Wilfried Kanga ersetzt. Tousart trug sogar die Kapitänsbinde. Jean-Paul Boetius saß zunächst auf der Bank, kam zu Beginn der zweiten Hälfte zu seinem ersten Einsatz für Hertha, genau wie der 19 Jahre alte Derry Scherhant aus der eigenen Jugend, der sein Bundesligadebüt feierte.

Wichtiger als die veränderte Aufstellung aber war die veränderte Einstellung der Berliner bei ihrem ersten Heimauftritt der neuen Saison. Trainer Sandro Schwarz hatte nach der Niederlage im Derby die mangelnde Energie im Spiel seiner Mannschaft beklagt. Daran mangelte es diesmal nicht. Hertha ging mit einer ganz anderen Intensität zu Werke. Und das zahlte sich schon früh aus.

In der zweiten Minute luchste Ejuke dem Frankfurter Daichi Kamada an der Mittellinie den Ball ab. Dodi Lukebakio flankte von der rechten Seite präzise in den Eintracht-Strafraum, wo Suat Serdar mit Tempo und viel Energie heranrauschte, sich gegen Ansgar Knauff durchsetzte und wuchtig zur 1:0-Führung für Hertha einköpfte.

Griffig im Mittelfeld, kompromisslos in der Defensive und auf der Suche nach der Tiefe im Spiel nach vorne: Herthas Auftritt sah komplett anders aus als eine Woche zuvor in der Alten Försterei. Schon vor der Pause hatte das Heimteam zwei weitere gute Chancen, beide Male eingeleitet vom guten Maximilian Mittelstädt, der es bei den ersten beiden Pflichtspielen nicht einmal in den Kader geschafft hatte. Beim ersten Mal rettete Evan Ndicka gerade noch vor Kanga, beim zweiten Mal löste sich Herthas Mittelstürmer perfekt. Doch der Franzose schaufelte den Ball aus fünf Metern über die Latte.

Ähnlich ungeschickt hatte sich auf der anderen Seite auch Frankfurts Mittelstürmer Lucas Alario angestellt. Nur fünf Minuten nach Herthas Führung wurde er von Kamada bedient – und lenkte den Ball aus fünf Metern am leeren Tor vorbei. Der Linienrichter hob zwar gleich darauf die Fahne, doch eine Abseitsposition ließ sich bei Ansicht der Fernsehbilder nicht erkennen.

Ein offenes Spiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten

Die Frankfurter, die es noch am Mittwoch im europäischen Supercup mit Real Madrid zu tun hatten, taten sich schwer mit Hertha. Sie hatten zwar in der ersten Hälfte ein deutliches Übergewicht beim Ballbesitz, wirkten in ihren Bemühungen aber ein bisschen müde und schwerfällig. Nur einmal wurde es vor der Pause noch einmal gefährlich: als Herthas Sechser Ivan Sunjic den Ball unbeabsichtigt genau in den Fuß von Daichi Kamada köpfte. Dessen Schuss aber flog hoch über das Tor hinweg.

Frankfurts Trainer Oliver Glasner wechselte zur zweiten Hälfte, brachte Faride Alidou für Knauff. Dass es wenige Sekunden später 1:1 stand, hatte allerdings weniger mit der Eintracht zu tun als mit Hertha. Innenverteidiger Filip Uremovic verlor vor dem eigenen Strafraum den Ball. Randal Kolo Mouani bediente Kamada in der Mitte – und Oliver Christensen im Tor der Berliner hatte keine Abwehrchance.

Die Sicherheit, die Hertha vor der Pause ausgezeichnet hatte, war nun erst einmal verflogen, das Bild ein anderes. Es war nun ein offenes Spiel, mit vielen Chancen auf beiden Seiten, wobei die Eintracht etwas reifer, Hertha hingegen manches Mal etwas naiv wirkte. Ein Tor aber fiel nicht mehr – auch weil Schiedsrichter Willenborg bei der Attacke von Christensen gegen Rafael Borré kurz vor Schluss dann doch kein Foul mehr erkennen konnte.