Es gibt viele Möglichkeiten, wie ein Spiel so beginnen kann. Aus Sicht von Hertha BSC trat die schlechteste von allen ein: Nach einem Pressschlag zwischen Vladimir Darida und Paul Seguin sauste der Ball weit durch die Hälfte der Berliner, erreichte Branimir Hrgota und der jagte ihn zur Führung für die Spielvereinigung Greuther Fürth ins Netz, es waren noch keine 30 Sekunden gespielt. Der Nachmittag begann also ziemlich ungünstig für Hertha. Und endete auch so: Die Berliner verloren beim Schlusslicht 1:2 (0:1) und verpassten den so dringend benötigten Befreiungsschlag im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga.

Nach fünf sieglosen Pflichtspielen in diesem Jahr folgte der nächste Tiefschlag nun also in der ersten Minute. Danach kamen die Gäste trotzdem erst einmal halbwegs ins Spiel und hatten durch Ishak Befoldil eine gute Gelegenheit. Der Stürmer setzte sich gegen mehrere Fürther durch, kam jedoch nicht an Torwart Andreas Linde vorbei. Winterzugang Linde gab sein Debüt für die Spielvereinigung, Sascha Burchert, früher viele Jahre bei Hertha, musste auf die Bank

Die kurze Drangphase blieb ohne Ergebnis, und nun kam sie durch, die riesige Verunsicherung bei Hertha. In der Offensive reihte sich ein Fehlpass an den nächsten, vor allem Myziane Maolida gelang so gut wie nichts. Und in der Defensive stellte der Tabellenletzte, der auch in der Kategorie erzielte Tore Letzter ist, die Berliner immer wieder vor richtig große Probleme. Erst drosch Timothy Tillman mit vollem Risiko drüber, kurz danach gab es ein Missverständnis zwischen Linus Gechter und Torwart Alexander Schwolow. Den Abschluss aus spitzem Winkel von Jeremy Dudziak klärte Gechter auf der Linie.

Gechter spielte, da Marc Kempf positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Zudem stand anders Suat Serdar wieder in die Startelf, auch Lucas Tousart war von Beginn an dabei. Dafür saßen Jurgen Ekkelenkamp und Santiago Ascacibar (zunächst) draußen.

In der 34. Minute herrschte dann sekundenlang völliges Durcheinander in Herthas Strafraum, diesmal rettete Lucas Tousart auf der Linie. Sekunden vor der Pause versuchte es Belfodil noch einmal über die linke Seite, beförderte den Ball aber nur ins Toraus. Was dieauf der Tribüne dahinter stehenden Fans der Fürther mit viel Beifall quitierten. Genauso wie wenige Sekunden später den Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Daniel Schlager. Fürth war das klar bessere Team und zeigte, warum es nur einer der letzten fünf Spiele verloren hatte. Ging aber trotzdem nur mit der knappsten aller möglichen Führungen in die Kabine.

Als die Mannschaft von dort wiederkamen, war Maolida bei Hertha nicht mehr dabei. Für ihn spielte Marco Richter. Und die Gäste hatten in den ersten zehn Minuten mehrere gefährliche Szenen. Allerdings gelang weder Stefan Jovetic, noch Vladimir Darida oder Richter der Ausgleich. Fürth fuhr die Offensivbemühungen deutlich zurück, begnügte sich zunächst mit gelegentlichen Kontern. Einer davon wurde nach genau einer Stunde gefährlich, aber Hrgota ging kurz vor dem Strafraum die Luft aus.

Herthas Druck wurde danach schnell wieder weniger.

Es hätte auch noch schlimmer kommen können für Hertha

Trainer Tayfun Korkut versuchte es mit weiteren Impulsen von außen, brachte Davie Selke und Fredrik André Björkan für Belfodil und Peter Pekarik. Aber statt auszugleichen, wurde es für Hertha noch schlimmer. Bei einem Fürther Vorstoß sprang Maximilian Mittelstädt der von Marco Meyerhöfer getretene Ball im eigenen Strafraum an die Hand, Schiedsrichter Daniel Schlager entschied auf Elfmeter. Die Entscheidung hatte auch nach Videoüberprüfung Bestand. Hrgota lief an und verwandelte.

Wenig später hatten die mitgereisten Hertha-Fans endgültig genug. „Absteiger, Absteiger“, schallte es aus dem Gästeblock. Sekunden zuvor hatte der an diesem Nahcmittag glüpcklose Jovetic aus kurzer Distanz den Anschlusstreffer verpasst.

Danach hätte es für die Berliner durchaus noch heftiger kommen können: Schwolow hielt stark gegen Hrgota, Gechter klärte zum zweiten Mal auf der Linie, diesmal gegen Havard Nielsen. So blieb ein klein wenig Hoffnung für Korkuts Team, die sich wenig später vergrößerte, weil Gechter per Kopf das 1:2 machte. Zu diesem Zeitpunkt blieben noch acht Minuten plus Nachspielzeit.

Und tatsächlich eröffneten sich die Chancen zum Ausgleich, aber Selke verpasste eine Hereigabe und Richter verzog knapp. Wenog später war es vorbei. Aus den angestrebten sechs Punkten in den zwei Spielen gegen den VfL Bochum und in Fürth ist letztlich nur einer geworden. Und nun geht es am kommenden Sonntag zu Hause gegen RB Leipzig und danach auswärts gegen den SC Freiburg. Keine guten Aussichten im Abstiegskampf.