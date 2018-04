Nach dem Pausenpfiff wurde es richtig laut im Mönchengladbacher Borussia-Park. Die Kulisse meldete sich massiv zu Wort – vor allem in Form von Pfiffen. Die Gäste von Hertha BSC hatten ihren Gegner da, wo sie ihn haben wollten. Die Berliner führten verdient mit 1:0, sie hatten alles unter Kontrolle, was angesichts des Auftritts der heimischen Borussia allerdings auch nicht allzu schwer zu sein schien. Umso unverständlicher, dass die Gäste dieses Spiel noch aus der Hand gaben. In der zweiten Halbzeit hatten sie etliche Gelegenheiten, den Vorsprung uneinholbar einzuholen, stattdessen kassierten sie zwei Tore in nicht einmal fünf Minuten und verloren 1:2 (1:0).

Lange Zeit versprühten die Gladbacher den fußballerischen Ideenreichtum eines Abstiegskandidaten. Mit dem Ball fiel ihnen nichts ein. Und so sah die Begegnung vor der Pause ziemlich genauso aus, wie es beim Duell des Tabellenneunten der Fußball-Bundesliga mit dem Elften zu erwarten war: träge, fußballerisch unspektakulär, mit einem Wort: langweilig.

Den Gästen reichte eine gute defensive Organisation, um das Spiel der Gladbacher weitgehend lahm zu legen. Die Mannschaft von Trainer Pal Dardai machte das Zentrum dicht – was die Borussen in der ersten Halbzeit vor unüberwindliche Probleme stellte. Nach vorne beschränkten sich die Gäste auf sporadische Versuche, aber die waren deutlich gefährlicher als die der Gladbacher.

Hertha kam durch Davie Selke zum ersten Torschuss des Spiels – da war allerdings schon mehr als eine Viertelstunde gespielt. Der Stürmer der Berliner war seinem schwerfälligen Gegenspieler Jannik Vestergaard davongelaufen, verfehlte dann aber mit seinem Versuch knapp das Tor. Kalou leitete wenige Minuten später eine weitere Gelegenheit ein, als er sich auf der linken Seite im Dribbling behauptete, von der Auslinie in die Mitte zurücklegte, dort aber keinen Mitspieler fand.

Fünf Minuten vor dem Ende der ersten Halbzeit war es deutlich einfacher für den Ivorer, der zum ersten Mal als den Kapitän der Berliner auflaufen durfte. Nach einem langen Pass von Innenverteidiger Niklas Stark brachte Selke seinen Körper ein – und Gladbachs Innenverteidiger Vestergaard dazu, den Ball genau vor die Füße Kalous zu spitzeln. Der hatte keine Mühe mehr, seinen elften Saisontreffer zu erzielen.

Gladbachs Trainer Dieter Hecking reagierte schon in der Pause, brachte zur zweiten Halbzeit Thorgan Hazard für Denis Zakaria und stellte von Dreier- auf Viererkette um. Die erste Chance aber hatten wieder die Berliner. Nach einem Freistoß des sonst unauffälligen Valentino azaro Lkam Kalou am Fünfmeterraum frei zum Kopfball, doch Borussias Torhüter Yann Sommer bewahrte seine Mannschaft mit einem grandiosen Reflex vor dem mutmaßlich frühen Knock-out.

Hertha stellte sich zu Beginn der zweiten Hälfte durchaus geschickt an, zog sich nicht zurück, sondern attackierte zeitig und war weiterhin erfolgreich um Ball- und damit Spielkontrolle bemüht. Ein bisschen Glück gehört auch dazu. Respektive ein kurzer Hinweis des Videoassistenten. Zehn Minuten nach Wiederbeginn bejubelte der Borussia-Park das vermeintliche 1:1 durch Patrick Herrmann, doch Vorlagengeber Hazard hatte zuvor im Abseits gestanden.

Die Gladbacher wurden nun etwas mutiger, sie vernachlässigten dabei aber auf geradezu sträfliche Weise ihre Defensive. So etwas mag Hertha. Selke hätte nach einem Konter auf 2:0 erhöhen können, kurz darauf stand Kalou frei vor dem Tor. Er guckte Sommer aus – und setzte den Ball überlegt am Tor vorbei. Es kam für die Berliner, wie es kommen musste: Während sie selbst Chance um Chance verdaddelten, kamen die Gladbacher durch Hazard zum ebenso überraschenden wie unverdienten Ausgleich. Torhüter Rune Jarstein hatte beim Drehschuss des Belgiers Pech, dass ihm der Ball durch die Beine hindurch über die Linie rutschte.

Nur vier Minuten später meldete sich der Videoassistent wieder zu Wort – diesmal zu Lasten der Berliner. Er überstimmte Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus, die nach einem Zweikampf von Fabian Lustenberger gegen seinen Landsmann Nico Elvedi nicht eingegriffen hatte. Es gab Elfmeter für die Gladbacher, den Hazard sicher verwandelte. Pal Dardai stand an der Seitenlinie, regungslos. Als wäre er vor Schreck erstarrt.