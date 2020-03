In der Fußball-Bundesliga gibt es Berufe, die gibt es eigentlich gar nicht. Balljunge ist so ein Job, und in Freiburg ein ziemlich stressiger, wenn man neben der Auswechselbank des heimischen Sport-Clubs arbeitet. Denn dort wütet Christian Streich vor sich hin, Trainer der Freiburger. Als am Samstag eine halbe Stunde im Duell gegen den 1. FC Union gespielt war, brüllte er die Balljungen an – sie hatten ihm zwei Bälle hingeworfen.

Es war nur eine kleine Unkonzentriertheit, aber eine, die zum Duell zwischen Freiburgern und Berliner passte. Am Schluss gewann die Heimelf ein Spiel durch Tore von Roland Sallai, Christian Günter und Robin Koch 3:1 (1:0), das sehr bieder wirkte. Für die Berliner, die den Sport-Club in dieser Saison bereits zweimal geschlagen hatten, traf lediglich Sebastian Andersson. Doch von einem dritten Erfolg – nach dem 2:0 im Hinspiel und dem 3:1 im DFB-Pokal – war Union im ausverkauften Schwarzwald-Stadion dieses Mal weit entfernt.

Die Anfangsphase zeigte schnell, dass es ein Abnutzungskampf zwischen Streichs und Fischers Mannen würde. Meist bekämpften sich SC- und Union-Spieler zwischen den Strafräumen. Längere Ballstafetten und Kombinationen ließen die aufmerksamen Defensivreihen höchst selten zu. Klinisch rein wie die vor den Stadioneingängen installierten Desinfektionsspender (Stichwort: Coronavirus) verrichteten sie ihren Dienst. Dass eine Standardsituation zum Tor führte, passte da bestens ins Bild. Nach 34 Minuten drosch Vincenzo Grifo die fünfte Freiburger Ecke scharf in die Mitte, wo Roland Sallai seinen Kopf hinhielt.

Bei den Berlinern, die Trainer Urs Fischer im Vergleich zur 1:3-Pokalniederlage in Leverkusen auf fünf Positionen verändert hatte, lief wenig zusammen. Die einzige Chance aus dem Spiel heraus resultierte aus einem eher zufälligen Doppelpass zwischen Christian Gentner und Sebastian Andersson. Ersterer scheiterte mit einem Flachschuss am aufmerksamen Freiburger Torwart Alexander Schwolow. Standardsituationen, eine echte Waffe des Klubs, gab es zunächst kaum – die erste Ecke trat Trimmel erst nach 39 Minuten. Ein Freistoß von Christopher Lenz flog übers Tor.

Für mehr Betrieb sorgten die beiden Fangruppen, die den angekündigten Protest gegen den Deutschen Fußball-Bund mit zahlreichen Plakaten fortführten. Die SC-Fans kritisierten auch DFB-Präsident Fritz Keller scharf, der im vergangenen Jahr noch an der Spitze der Breisgauer stand. „Für Infantino gibt’s Applaus – die erhoffte Revolution bleibt aus – Keller-Fritz: Außer Spesen nix gewesen“, plakatierten sie unter anderem.

Auch in Freiburg gab es Kritik am DFB - und dem im Stadion anwesenden Präsidenten Fritz Keller. Foto: Patrick Seeger/dpa

Auf dem Rasen gehörte dem Sport-Club die letzte Aktion der ersten Halbzeit. Christian Günter rauschte über die linke Außenbahn heran und schoss energisch aufs Tor. Die Fans raunten, doch so knapp geriet der Versuch nicht, wie sie annahmen, der Ball rutschte ins Seitenaus. Dann war Halbzeit und die Fans durften sich auf ein badisches Tannenzäpfle-Bier freuen.

Auch die 22 Spieler hatten sich offenbar erfrischt, als sie wieder den Platz betraten; die zweite Hälfte begann wesentlich schwungvoller als die erste endete – wofür in erster Linie Freiburg verantwortlich zeichnete. Der emsige Günter belohnte seine Farben, als er den Ball aus 15 Metern halbrechter Position wuchtig und platziert ins Tor setzte. Das 2:0 fiel in eine Phase, als im Freiburger Fanblock eine Person notärztlich versorgt werden musste. Kurz darauf war die Notlage offenbar geklärt, der Zustand stabil, Applaus brandete auf.

Trimmel, Andersson, Tor!

Den gab es wenig später auch für Jonathan Schmid, der aus ähnlicher Position wie zuvor Günter abzog, den Ball aber übers Tor schoss. Die Berliner reagierten trocken. Andersson antizipierte einen Eckball Christoper Trimmels und überwand per Kopf den machtlosen Schwolow. Eine Stunde war vorüber, die in den weißen Auswärtstrikots angetretenen Unioner hofften wieder.

Unter anderem sollten die eingewechselten Offensivkräfte Sebastian Polter und Marcus Ingvartsen den Angriffen mehr Dynamik geben. Den ausgetauschten Marius Bülter und Yunus Malli war zuvor selten etwas gelungen. Trotz frischen Personals tat sich Union weiter schwer. Die Freiburger gewährten nahezu keine Lücken, die Berliner Mittel blieben beschränkt. Und so fiel statt des Ausgleichs das 3:1 für Freiburg. Eine Flanke Grifos köpfte Robin Koch ein, Gikiewicz parierte zwar klasse, lenkte den Ball dann aber unglücklich mit der Hand ins eigene Tor.

In der Nachspielzeit folg auch noch Marvin Friedrich nach einem Foul an Nils Petersen mit Gelb-Rot vom Platz. Es war ein gebrauchtes Spiel für die Berliner, das kurz darauf mit einer 1:3-Niederlage endete. Spätestens da war auch Streichs Ärger über die schludernden Balljungen verflogen.