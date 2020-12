Es geht voran für Hertha BSC. Im Spiel beim SC Freiburg brauchten die Berliner Fußballer nur 35 Minuten für das, was ihnen unter der Woche beim 0:0 gegen Mainz 05 in 90 nicht gelungen war. Sie schossen einen Ball in Richtung des gegnerischen Tors. Maximilian Mittelstädt war es, der es mit rechts versuchte, jedoch nicht an Keven Schlotterbeck vorbeikam. Freiburgs Innenverteidiger blockte den Ball mit dem Oberschenkel.

In der zweiten Halbzeit schoss Hertha sogar ein Tor – aber ergebnistechnisch ging es für die Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia nicht voran. Im Gegenteil. Das ohnehin turbulente Fußballjahr endete für die Berliner fast standesgemäß mit einer Enttäuschung. Hertha BSC verabschiedete sich mit einer 1:4 (0:1)-Niederlage in die kurze Weihnachtsferien. Die Mannschaft überwintert damit in gefährlicher Nähe zur Abstiegszone.

Nach dem enttäuschenden Auftritt gegen Mainz hatte Labbadia seine Mannschaft auf gleich vier Positionen verändert. Maximilian Mittelstädt, Peter Pekarik, Vladimir Darida und Dodi Lukebakio rückten neu ins Team. Dafür mussten Marvin Plattenhardt, Deyovaisio Zeefuik, Lucas Tousart und Javairo Dilrosun zunächst auf der Bank Platz nehmen.

Trotz veränderter Aufstellung sahen Herthas Darbietungen anfangs ähnlich harm- und hilflos aus wie am vergangenen Dienstag. Die Berliner machten zu Beginn den Eindruck, als hätten sie am Abend vorher verbotenerweise eine Weihnachtsfeier mit viel Glühwein und anderen alkoholischen Getränken abgehalten. Das Team wirkte arg orientierungslos, während die Freiburger den Ball anständig zirkulieren ließen, ohne dass sie sich Chancen en masse herausspielten.

Trotzdem gingen die Gastgeber schon früh in Führung. Nach einem Ballverlust von Matheus Cunha im Mittelfeld sprintete Jonathan Schmid dir rechte Außenbahn entlang, Cunha kam nicht mehr hinterher, so dass der Freiburger relativ unbedrängt flanken konnte. Noch unbedrängter war in der Mitte Vincenzo Grifo. Freiburgs bester Torschütze dieser Saison traf mit einem Flugkopfball zum 1:0.

Christian Streich, der Trainer des Sportclubs, hatte sich vor dem Anpfiff bei Sky recht angetan vom Personal des Gegners gezeigt. Hertha habe „eine Mannschaft, die individuell sehr gut zusammengestellt ist“. Doch von der individuellen Klasse war in der ersten Halbzeit wenig zu sehen. Neben Mittelstädts Versuch gab es noch einen Schuss von Vladimir Darida aus der Distanz, der Freiburgs Torhüter Florian Müller allerdings keine Mühe bereitete. In den gegnerischen Strafraum schafften es die Berliner in der ersten Hälfte selten bis nie.

Immerhin bekam Hertha das Spiel gegen Ende der ersten Hälfte defensiv etwas besser Kontrolle. Trotzdem hatten die Gäste Glück, dass sie nur mit einem Tor Rückstand in die Pause gingen. Grifo vergab die Riesenchance zum 2:0, als er mit Ablauf der regulären Spielzeit allein vor Alexander Schwolow auftauchte. Er versuchte es mit einem Heber, konnte Herthas Torhüter aber nicht überwinden.

Als hätte jemand nach der Pause Herthas Fußfesseln abgenommen

Bruno Labbadia reagierte zur zweiten Hälfte, brachte Javairo Dilrosun für Matheus Cunha, und tatsächlich war gleich mehr Schwung im Auftritt seiner Mannschaft. In der 50. Minute gab es die erste Ecke für Hertha und in der Folge auch die erste richtige Chance. Niklas Stark setzte den Ball an die Latte.

Was den Berlinern in dieser Szene noch verwehrt blieb, holten sie eine Minute später nach. Nach einer leicht abgefälschten Flanke Dilrosuns senkte sich der Ball Richtung zweiter Pfosten, wo Lukebakio zur Stelle war und mit seinem dritten Saisontor zum 1:1 ausglich.

Es war, als hätte irgendjemand Herthas Spielern in der Pause die Fußfesseln abgenommen. Die Gäste erspielten sich nun Chancen fast im Minutentakt: Erst traf Dilrosun den Pfosten, dann setzte Krzysztof Piatek den Ball knapp am Tor vorbei. Freiburg hatte in dieser Phase keinerlei Kontrolle mehr über das Geschehen – und ging trotzdem nach knapp einer Stunde wieder in Führung.

Jordan Torunarigha leistete dabei entscheidende Hilfe. Er traf im eigenen Strafraum den Ball nicht richtig und bediente dadurch unfreiwillig Freiburgs Stürmer Ermedin Demirovic, der in seinem zehnten Bundesligaspiel sein erstes Tor erzielte. Sein Ersatzmann stand zu diesem Zeitpunkt bereits zur Einwechslung bereit. Bruno Labbadia konnte es am Spielfeldrand nicht fassen.

Das Tor gab Freiburg neue Zuversicht, die Mitte der zweiten Halbzeit zum 3:1 führte. Nach einer Ecke gewann Innenverteidiger Manuel Gulde das Luftduell mit Torunarigha und lenkte den Ball ins lange Eck. Labbadia versuchte es mit weiteren offensiven Wechseln, seine Mannschaft steckte nicht auf. Das letzte Tor aber erzielten die Freiburger. Nils Petersen traf mit einem verwandelten Foulelfmeter in der Nachspielzeit zum 4:1. (Tsp)