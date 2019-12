Gikiewicz hält das 0:0

Der Ball rutscht an allen vorbei im Berliner Strafraum, nur nicht an Dawid Kownacki. Der nimmt den Ball am langen Pfosten direkt und visiert die linke Ecke an. Dahin ist dann aber auch Rafal Gikiewicz unterwegs und klärt zur Ecke. Die bringt nichts ein.