RB Leipzig - 1. FC Union 3:1 (1:0)

Union kam gut ins Spiel, krallte sich durch Bülter die Führung und ließ Leipzig erstaunlich lange ziemlich dröge aussehen. Doch in der zweiten Halbzeit ging es dann schnell - vermutlich zu schnell: Werner und Sabitzer drehten das Spiel mit ihren Treffern gleich nach Wiederanpfiff, in der Schlussphase machte Werner dann mit Treffer Nummer zwei die Sache klar. Und so lässt sich nur festhalten: Beim Tabellenführer kann man mal verlieren.