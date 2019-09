Wie schon beim ersten Tor gegen Dortmund schießt Trimmel eine Ecke flach in den Strafraum, dort ist Marvin Friedrich zuerst am Ball, sein Flachschuss kann Trapp aber gerade noch mit dem Fuß abwehren. Fast das 1:0. Guter Start von Union. Schon nach sechs Minuten haben die Berliner mehr Gefahr erzeugt als in 90 Minuten gegen Leverkusen.