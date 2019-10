Saarbrücken vor der Sensation?

Kurzer Blick auf die anderen Plätze: In Hamburg steht's noch 1:1, in Duisburg läuft alles wie gehabt, die Hoffenheimer führen 2:0. Aber, aber, aber - in Saarbrücken! Da bahnt sich was an, 2:0 führen die Gastgeber gegen den 1. FC Köln. Das müssen diese eigenen Pokalgesetze sein.