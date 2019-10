Gogia erleidet Kreuzbandriss





Der 1. FC Union Berlin muss länger auf Offensivspieler Akaki Gogia verzichten. Der 27-Jährige wurde nach seinem Bundesliga-Startelfdebüt gegen Eintracht Frankfurt in der 59. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt. In der MRT-Untersuchung bestätigte sich die befürchtet schwere Verletzung: ein Riss des vorderen Kreuzbandes am rechten Knie.