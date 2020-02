Eins, zwei, drei Am 4. März um 18.30 Uhr tritt der 1. FC Union im Pokal-Viertelfinale bei Bayer Leverkusen an. Das Hinspiel in der Bundesliga verloren die Berliner dort klar mit 0:2. Das Rückspiel steigt am kommenden Samstag an der Alten Försterei - und könnte zum wichtigen Gradmasser fürs Pokalspiel werden.