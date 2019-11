Union will sich nicht verstecken

Der 1. FC Union rüstet sich für den Tabellenführer. Am Samstag (15.30 Uhr) ist Borussia Mönchengladbach im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei zu Gast. "Wir müssen das Ganze mit einer gewissen Zuversicht angehen", sagte Trainer Urs Fischer am Donnerstag. "Wir müssen nach vorn verteidigen", so Fischer weiter: "Wir brauchen auch Entlastung nach vorne."



In personeller Hinsicht kann der Coach auf seine beiden Nationalspieler Christopher Trimmel und Sebastian Andersson setzen. Die beiden haben ihre jüngsten internationalen Einsätze gesund überstanden.

Der Österreicher Trimmel war am Dienstag beim 0:1 in Lettland 90 Minuten lang im Einsatz. Der Schwede Andersson hatte am Montag beim 3:0 gegen die Färöer den Treffer zum 1:0 erzielt. „Sie sind heil zurückgekommen. Sebastian Andersson hat am Donnerstag wieder komplett mittrainiert, Christopher Trimmel hat noch regeneriert. Seine Rückreise war nicht die einfachste“, sagte Fischer.

Andrich, Abdullahi und Mees fallen aus

Nicht zur Verfügung stehen werden Mittelfeld-Sechser Robert Andrich (Gelbsperre) sowie die Offensivspieler Suleiman Abdullahi und Joshua Mees. Für Andrich könnten Manuel Schmiedebach oder Felix Kroos zum Einsatz kommen.

Abdullahi konnte nach seiner Kopfverletzung im Test gegen den Zweitligisten Holstein Kiel (3:0) noch nicht mit der Mannschaft trainieren. Mees ist nach Adduktorenproblemen noch nicht voll belastbar. Auf der Ausfallliste stehen zudem die Langzeitverletzten Grischa Prömel (Knieverletzung) und Akaki Gogia (Kreuzbandriss). (dpa/Tsp)