Das meint Bayers Kevin Volland

"Das sind solche Spiele, die du gewinnen musst. Du weißt, was auf dich zukommt, du weißt auch, dass du in sehr vielen Phasen das Spiel von Union mitspielen musst. Kämpferisch waren sie 1a und sind viel auf die zweiten Bälle gegangen. Deshalb kam in der ersten Halbzeit kein so ein schönes Spiel zustande."