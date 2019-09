Zwei Spiele Sperre für Polter Sebastian Polter ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes für zwei Ligaspiele gesperrt worden. Polter hatte bei der 0:2-Niederlage der Unioner in Leverkusen am vergangenen Samstag in der 63. Minute wegen groben Foulspiels die Rote Karte gesehen. Schiedsrichter Robert Hartmann ahndete mit dem Platzverweis einen Tritt von Polter gegen Leverkusens Julian Baumgartlinger. (Tsp/dpa)