Union verlässt Köpenick

So schnell kann's gehen: Kaum in der Bundesliga angekommen, wird dem 1. FC Union der eigene Stadtteil zu klein – jedenfalls für die eigene Mitgliederversammlung, die am Mittwoch, 27. November, 19 Uhr (Einlass: 17 Uhr) stattfindet.

Die Eisernen laden dieses Mal in die Verti Music Hall, die neue Veranstaltungsstätte am Mercedes-Platz ein. Allerdings nicht, weil es dort schöner ist, sondern schlicht größer.



Mit inzwischen mehr als 32.000 Mitgliedern ist der Klub so groß wie nie zuvor, daher findet die Mitgliederversammlung nicht wie in den vergangenen Jahren in der Ballsporthalle in der Hämmerlingstraße statt. (Tsp)