Man kennt sich, man versteht sich

Mit seinem Kollegen Christian Streich kommt Unions Trainer Urs Fischer grundsätzlich gut aus. Mit dem Freiburger Fußballlehrer habe er erst bei der jüngsten Trainertagung zusammen gefrühstückt, sagte Fischer am Donnerstag. Ein Vergnügen sei das gemeinsame Mahl gewesen, ein „angenehmes Gefühl“.

Fischer kennt Streich, der mit dem SC Freiburg gerade auf Platz vier der Bundesligatabelle weilt, schon aus Baseler Zeiten, nach Freiburg waren es seinerzeit lediglich 70 Kilometer. „Zum Teil teile ich seine Ansichten“, sagt Fischer über den gesellschaftlich progressiv auftretenden Streich. Was all dies für das Heimspiel von Fischers Unionern gegen Streichs Freiburger am Samstag (15.30 Uhr, live im Stadion An der Alten Försterei und bei Sky) zu bedeuten hat, teilte Unions Trainer auch noch mit: „Geschenke werden wir uns sicher keine machen.“

Natürlich ist das Gegenteil der Fall, die Berliner, Drittletzter momentan, benötigen nach vier Niederlagen in Serie dringend wieder ein Erfolgserlebnis. „Wir wollen bestätigen, was wir in Wolfsburg gezeigt haben, was wir gegen Frankfurt gezeigt haben“, sagt Fischer, freilich mit dem Unterschied, dass gegen den Tabellenvierten Freiburg daraus drei Punkte resultieren sollen. In dieser Woche hat der Trainer deshalb an der mangelnden „Konsequenz“ arbeiten lassen, offensiv wie defensiv.