Hoch her geht's an der Alten Försterei Es ist Feuer im Spiel. Nach einem Laufduell von Niklas Füllkrug und Marvin Friedrich Richtung Tor drängt der Berliner Innenverteidiger den Bremer Stürmer rechtzeitig ab. Als Rafal Gikiewicz den Ball aufnehmen will, zieht Füllkrug allerdings durch und legt sich anschließend mit dem Union-Torwart an. Dafür gibt's Gelb von Schiedsrichter Tobias Welz. Letzterer hat heute auf jeden Fall gut was zu tun.