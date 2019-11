16 Punkte und Platz 11

Das kann sich sehen lassen für einen Aufsteiger. Zuletzt gab es drei Heimsiege in Folge - allesamt zu null. Dazu der Erfolg in Freiburg in Pokal und der bisher einsame Auswärtssieg in Mainz. Union ist in der Bundesliga längst angekommen - und bleibt auch über dieses Wochenende hinaus die Nummer eins in Berlin. Zumindest mal tabellarisch.