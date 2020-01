Union bereitet sich auf Dortmund vor

Neven Subotic steht in diesen Tagen besonders im Blickpunkt. Am vergangenen Samstag schoss er das 1:0 für Union gegen den FC Augsburg, am kommenden Samstag trifft er in Dortmund auf seinen Herzens- und Ex-Verein. Am liebsten würde er sich dann vor der Südtribüne warmmachen, erzählte er nach dem ersten Training der Unioner am Dienstagmittag. "Während des Spiels ist es ein Fußballspiel. Nach Abpfiff ist es dann wie bei alten Freunden", sagte Subotic, der 2011 und 2012 mit dem BVB Deutscher Meister wurde.

Ich bin nur nicht da geboren. Neven Subotic auf die Frage, wie viel Dortmund noch in ihm steckt