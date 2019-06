Peter Kurzweg wechselt nach Ingolstadt Der 1. FC Union und Peter Kurzweg werden in Zukunft getrennte Wege gehen. Der Außenverteidiger wechselt zum FC Ingolstadt. Kurzweg kam in der Saison 2017/18 von den Würzburger Kickers nach Köpenick und absolvierte neun Pflichtspiele für Union. In der Saison 2018/19 spielte Kurzweg auf Leihbasis erneut für Würzburg und kam auf 26 Einsätze in der 3. Liga. (Tsp)