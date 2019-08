Union verteidigt Cartoon in Stadionheft Der 1. FC Union hat nach Kritik von Fans des Kontrahenten RB Leipzig an einer Karikatur im Stadionheft die redaktionelle Unabhängigkeit der Macher betont. Anhänger der Sachsen hatten sich unter anderem in sozialen Netzwerken über ein Cartoon aufgeregt, auf dem ein Logo mit zwei Ratten und dem Schriftzug „RattenBall Leipzig“ zu sehen ist. „Das Stadionprogramm wird seit Jahren von einer Fan-Redaktion gestaltet, wir zensieren die Inhalte nicht“, sagte Christian Arbeit der „Bild“-Zeitung.



RB-Sprecher Florian Scholz erklärte: „Das bedarf keines Kommentars. Wir zeigen als junger und sehr familiärer Club an über dreihundert Standorten in ganz Sachsen, wofür wir stehen und Haltung zeigen: Toleranz, Respekt, Offenheit und Vielfalt.“ Ein Nutzer, der Teile des Bildes auf Twitter veröffentlichte, kommentierte dazu: „Das 8:0 holen wir im Rückspiel nach.“ (dpa)