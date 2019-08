4:1-Sieg im Testspiel gegen den First Vienna FC

Hertha BSC hat sein Testspiel am Mittwochabend also verloren. Berlins zweiter Fußball-Bundesligist, der 1. FC Union, stellte sich da besser an: Die Köpenicker gewannen ihren Test gegen den First Vienna FC mit 4:1. Die Tore erzielten Marius Bülter (2), Sebastian Polter und Anthony Ujah. Am Donnerstag reist Union aus dem Trainingslager in Österreich zurück nach Berlin.