Und was der Trainer des 1. FC Union weiß, wissen die Fans schon lange. Die können sich entspannt in einen Sonderzug des Eisernen Virus e.V. setzen, der am Samstag um 7.18 Uhr am Bahnhof Lichtenberg losfährt, um 13:17 in Leverkusen ankommt, dort wiederum um 18:30 Uhr spätestens losfährt und um 0:45 Uhr zurück in Berlin ist.



Die 2500 Tickets, die es bislang zu kaufen gab, sind allesamt vergriffen. Allerdings wird es weitere Gästekarten am Spieltag an der Tageskasse geben, teilt der Verein mit.