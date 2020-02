Union ohne Schlotterbeck

Hier ist Unions Startelf und große Überraschungen gibt es nicht. Keven Schlotterbeck war unter der Woche krank und musste daher einige Trainingseinheiten auslassen. Der Innenverteidiger steht nicht mal im Kader. Für ihn rückt Florian Hübner in die Startformation. Julian Ryerson ersetzt das gesperrte Geburtstagskind Christopher Trimmel – der Kapitän wird heute 33 – auf der rechten Mittelfeld/Außenverteidiger-Position. Ansonsten bleibt alles unverändert. Hinter Sebastian Andersson spielen Marius Bülter und Yunus Malli. Sebastian Polter, der am Mittwoch in einem Interview Trainer Urs Fischer und die Vereinsführung kritisiert hatte, sitzt auf der Bank. Wie in der Pressekonferenz angedeutet, gibt es also keine direkten sportlichen Konsequenzen für den Stürmer.