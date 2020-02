Um 12.30 PK mit Urs Fischer

Es ist wieder so weit. In zweieinhalb Stunden äußert sich Trainer Urs Fischer zum kommenden Spiel am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg. Im Gegensatz zur Vorwoche, als die Kritik von Sebastian Polter für Unruhe gesorgt hatte, ist heute wieder die übliche Urs-Audienz zu erwarten. Wer ist verletzt? Was erwartet er vom Gegner? Die wichtigsten Infos gibt es nachher natürlich hier im Blog.