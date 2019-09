Rot für Sebastian Polter

Der Stürmer ist knapp zwei Minuten auf dem Platz und muss schon wieder runter. Weit in der Leverkusener Hälfte tritt er Julian Baumgartlinger voll von hinten auf die Achillessehne. Schiedsrichter Hartmann gibt erst Gelb, schaut sich die Szene danach aber noch mal an und ändert seine Entscheidung. So bitter das auch für Union und Polter ist, der Platzverweis ist nachvollziehbar. Polter hat keine Chance auf den Ball und bei solch einem Foul besteht hohe Verletzungsgefahr. Baumgartlinger ist zum Glück nichts passiert.