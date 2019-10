Novum, Pflichtspiele, Testspiele Die Bilanz des 1. FC Union gegen den VfL Wolfsburg vor dem ersten Bundesliga-Duell heute ist überschaubar. Das liegt nicht in erster Linie an den Ergebnissen, sondern an den wenigen direkten Duellen. Die Berliner und Wolfsburger trafen vor dem heutigen Sonntag in nur zwei Pflichtspielen der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga im Jahr 1992 aufeinander. Beide gewann der VfL. Die Testspiel-Bilanz hingegen kann sich sehen lassen: Union gewann zwei und verlor nur eines. Zuletzt trafen die beiden Teams in der Saisonvorbereitung aufeinander. Endstand: 1:1.