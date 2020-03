Die Ausgangslage

Freiburg hatte unter der Woche frei und damit genügend Zeit, um sich in Ruhe aus das Spiel vorzubereiten. Im Vergleich zur Vorwoche (0:1 in Dortmund) wechselt Christian Streich verletzungsbedingt auf einer Position. Für Haberer spielt Koch. Besonders gut drauf sind die Freiburger zuletzt nicht. In den sieben Rückrundenspielen hat der SC erst vier Tore erzielt, zuletzt stand vorne zwei Mal die Null. Bei Union sieht es deutlich besser aus. Wettbewerbsübergreifend hat der Aufsteiger in diesem Jahr neun mal gespielt (4 Siege, 1 Unentschieden, 4 Niederlagen). In der Tabelle liegt Union nur drei Punkte hinter Freiburg und könnte mit einem 2:0 sogar vorbeiziehen. Die Berliner hatten nach der knappen Pokalniederlage in Leverkusen am Mittwoch zwar deutlich weniger Pause, haben dabei aber ordentlich rotiert.