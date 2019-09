Einmal um 180 Grad Die Aufstiegshelden des 1. FC Union haben es in dieser Saison nicht einfach. Durch die vielen Zugänge findet sich so mancher Stammspieler der vergangenen Saison aktuell auf der Bank oder sogar nur auf der Tribüne wieder. Anders Christopher Lenz. Der war in der vergangenen Saison nie Stammspieler. Ist es aber jetzt.