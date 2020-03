Die Ausgangslage Das Hinspiel gegen Wolfsburg hatte Union noch 0:1 verloren, es war damals die vierte Niederlage in Folge und dementsprechend war auch die Stimmung. Ins Rückspiel kann Union mit deutlich mehr Selbstbewusstsein gehen. Drei der sechs Rückrundenspiele hat der Aufsteiger gewonnen, zuletzt am Montag auswärts in Frankfurt. Mit einem Erfolg gegen Wolfsburg könnte Union den Vorsprung auf den Relegationsplatz auf elf Punkte ausbauen und einen weiteren großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Selbst die Europapokalplätze wären dann nur noch vier Punkte entfernt, aber wir wollen ja nicht übertreiben. Wird schließlich schwer genug gegen Wolfsburg – die Niedersachsen sind wettbewerbsübergreifend seit sechs Spielen ungeschlagen und haben fünf davon gewonnen, zuletzt am Donnerstag 3:0 in Malmö.