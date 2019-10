Die Trainerstimmen zum Spiel

Christian Streich: "Was mich total genervt hat, waren die brennenden Bengalos in unserer Kurve. Vielleicht wollten die Fans besonders cool sein, weil sie in der Hauptstadt sind. Das hat zu unserem Spiel gepasst, soll aber keine Entschuldigung sein."

Urs Fischer: "Mir hat gut gefallen, dass wir Zug zum Tor hatten. Wenn du nicht aufs Tor schießen willst, kannst du auch keine Tore schießen. (...) Wir sind in der zweiten Hälfte drangeblieben und haben uns vorgenommen, das 2:0 zu erzielen. Insgesamt war das ein toller Auftritt meiner Mannschaft. Schön, dass sie sich mal belohnt hat."