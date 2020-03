Das sagen die Trainer

Oliver Glasner (Wolfsburg): "Am Ende sind wir sehr zufrieden, hier noch einen Punkt geholt zu haben. Wenn du in Berlin 0:2 hinten bist, ist das sehr, sehr schwierig. Großes Kompliment an die Mannschaft, wie sie zurück gekommen ist."

Urs Fischer (Union): "Für mich ein korrekter Punkt. Das Unentschieden spiegelt das Spiel wieder. Ich bin zufrieden, dass wir am Schluss einen Punkt geholt haben. Wolfsburg hat nochmal versucht, was zu kreieren, die Mannschaft hat gut reagiert. (...) Standards waren heute die Waffe."

Fischer zu den Protesten: "Ich verstehe, wenn man seine Meinung sagt. Aber wie sagt man seine Meinung? Das ist für mich eine Frage der Art und Weise und hat für mich mit Anstand und Respekt zu tun. (...) Es war wirklich sehr unangenehm für die Jungs. (...) Die zweite Unterbrechung... das ist nicht toll."