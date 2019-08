Union-Fans wollen gegen RB schweigen

Die organisierte Fanszene Unions ruft zum Stimmungsboykott am ersten Spieltag gegen RB Leipzig auf. Die ersten 15 Minuten des Heimspiels sollen die Fans im Stadion An der Alten Försterei so ihren Unmut über das "Konstrukt" RB Leipzig kundtun. Das "Wuhleysyndikat 2002", das einen offenen Brief auf seiner Internetseite veröffentlichte, kündigte zudem eine "optische Aktion" an.

"Leipzig wird der erste Gast in unserer Bundesligageschichte sein. Ein Konstrukt, das mit unserer Vorstellung von Fußball absolut nichts gemein hat", schreibt das Wuhlesyndikat. Ein Gebilde sei RB, heißt es weiter, gegen das man sich in der Vergangenheit schon gewehrt habe - und nun wieder wehren will. "Ein Fußball, der geprägt ist von Mitbestimmung, Treue, Stehplätzen, Emotionen, Financial Fairplay, Tradition, Transparenz, Leidenschaft, Geschichten, Unabhängigkeit und Ehrenamt. Wie wir alle wissen, sind das Werte, die vom Konstrukt aus Leipzig mit Füßen getreten werden. Daher gilt auch weiterhin: ein Spiel gegen Leipzig ist nicht wie jedes andere", schreibt das Wuhlesyndikat.

Die Herangehensweise an diesen Spieltag dürfe "niemals" dem normalen Spieltagsablauf entsprechen. Es gelte, den Protest weiter konsequent ins Stadion zu tragen und zu zeigen, dass man mit der Idee vom Fußball in Leipzig nicht einverstanden sei.

Mannschaft und Verein habe man informiert. "Damit ist allen klar, dass sich der Protest nicht gegen die Mannschaft richtet und wir in den nachfolgenden 75 Minuten alles dafür geben werden, um diese bestmöglich zu unterstützen und sie zum Sieg zu schreien", heißt es.

Zuletzt spielte Union am 19. Februar 2016 in der Zweiten Liga gegen RB und verlor in Leipzig 0:3. Im Stadion An der Alten Försterei trennte man sich 1:1. (Tsp)