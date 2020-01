"Ich will zeigen, was ich kann"

Yunus Malli wird ab 14.30 Uhr erstmals mit seinen neuen Kollegen vom 1. FC Union trainieren. Vorher hat sich der Spieler mit der Nummer 18 der Medienrunde gestellt. "Ich will zeigen, was ich kann", sagte Malli. Am besten schon am Samstag gegen Augsburg und Ex-Trainer Martin Schmidt.

Bild: djo