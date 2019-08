Polter schließt Wechsel aus

Sebastian Polter hat an diesem Mittwoch bekräftigt, dass er in dieser Transferperiode den Verein auf keinen Fall verlassen werde. "Es wird keinen Wechsel in diesem Sommer geben. Das war gar kein Thema, ich möchte nicht weg", sagte der Angreifer.

Gegen Dortmund will er mit seinen Teamkollegen "mutig" auftreten, "aktiv sein", "eklig sein". Den Gegner müsse man in Zweikämpfen beschäftigen, so Polter, über den es in den vergangenen Wochen immer mal wieder Spekulationen bezüglich eines Wechsels gegeben hatte. Das Thema ist nun vom Tisch.