Die Stimmen zum Spiel

Die ersten Worte galten auf der vor wenigen Minuten beendeten Pressekonferenz dem Fan, der auf der Tribüne notärztlich versorgt werden musste. Laut Leverkusens Pressesprecher wurde die Person ins Krankenhaus eingeliefert, der Zustand sei stabil. Zum Sportlichen äußerten sich die Protagonisten wie folgt:



Urs Fischer (Trainer Union): "Bis zur gelb-roten Karte war das eine tolle Leistung, ein super Spiel meiner Jungs. Ich glaube, wir haben alles richtig gemacht und kaum etwas zugelassen."



Peter Bosz (Trainer Bayer): "Das waren genau die zwei Gesichter, die meine Mannschaft gezeigt hat. In der ersten Halbzeit war es auch still bei uns."



Robert Andrich (Union): "Fehler können passieren, wird auf so einem Niveau von Leverkusen dann halt bestraft. Aranguiz als kleinster Spieler auf dem Platz darf nicht zum Kopfball kommen."



Sven Bender (Bayer): "Natürlich war es ein bisschen schwierig in dem ruhigen Stadion Fußball zu spielen, wenn man nicht genau weiß, was passiert ist. Das hat ein bisschen zu unserer Leistung gepasst in der ersten Halbzeit, die war alles andere als gut."