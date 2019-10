Urs Fischer, 53, kam im Sommer 2018 nach Berlin und führte den 1. FC Union sensationell in die Bundesliga. An diesem Samstag spielt Union ab 15.30 gegen den FC Bayern in der Münchner Arena. So könnte Union spielen: Gikiewicz - Trimmel, Friedrich, Subotic, Lenz - Gentner, Andrich - Becker, Ingvartsen, Bülter - Andersson.

Tagesspiegel | Julian Graeber