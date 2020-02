Polter wird Union im Sommer verlassen

Der 1. FC Union wird im Sommer eine Identifikationsfigur und einen Macher des Aufstiegs 2019 verlieren. Wie Sebastian Polter der "Berliner Morgenpost" sagte, werde er den Klub im Sommer verlassen. Der Vertrag des Stürmers läuft im Sommer aus, ein Angebot der Köpenicker habe er nicht erhalten: "Das betrachte ich als Wertschätzung des Vereins an den Spieler für dessen geleistete Arbeit. Solch ein Angebot ist aber nie gekommen", sagt er.

Eine Gesprächsankündigung seitens des Klubs habe es zwar gegeben, Polter werde sie aber nicht wahrnehmen. "Deshalb ist für mich die Zeit gekommen, um zu sagen: Im Sommer ist Schluss mit Union", sagt Polter.

Seit dem Aufstieg in die Bundesliga ist Polter bei den Eisernen ins Hintertreffen geraten. Nur elfmal kam er in dieser Saison in der Liga zum Einsatz, dabei oft nur als Einwechselspieler. Seine bisherigen zwei Saisontore hob sich der Stürmer für große Spiele auf: Beim starken 1:2 in München traf er gegen die Bayern, eine Woche später erzielte er im Derby gegen Hertha BSC das 1:0-Siegtor per Elfmeter.