2:0 durch Marcus Ingvartsen

Das sieht jetzt richtig gut aus für Union. Augsburg passt nicht richtig auf und so kommt der Ball nach einer Flanke von Christopher Lenz von Robert Andrich zu Marcus Ingvartsen. Der Däne nimmt den Ball an und schießt ihn mit dem zweiten Kontakt unhaltbar in die rechte Ecke. Der Videoschiedsrichter überprüft noch kurz, ob der im Abseits stehende Sebastian Andersson dem Augsburger Torwart die Sicht genommen hat, doch das Tor zählt. Eine halbe Stunde vor Schluss sieht es nach einem ganz wichtigen Heimsieg aus.