Die Union-Fans als Vorbild Dass der 1. FC Union Berlin ein etwas anderer Klub ist, hören sie im Klub nicht immer ganz so gern. „Wir sollten nicht zwingend versuchen, permanent anders zu sein", hatte Präsident Dirk Zingler deshalb vor knapp zwei Wochen gesagt. Unions Fußballer folgten der Anweisung am ersten Bundesliga-Spieltag prompt und verloren so hoch, wie es sich im Duell zwischen Aufsteiger und Champions-League-Teilnehmer in etwa gehört. 0:4 also gegen RB Leipzig.