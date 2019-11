Halbzeit in Mainz

Union führt zur Pause 2:0 in Mainz und setzt seinen Aufwärtstrend bisher nahtlos fort. Bis auf zwei Wackler stand die Berliner Defensive gut und nach vorne sieht es teilweise gar nicht schlecht aus, was Union macht. 2:0 ist vielleicht trotzdem ein Tor zu hoch, aber so ist der Fußball. Mainz-Trainer Sandro Schwarz ist mit ganz düsterem Blick in die Kabine gelaufen, nach dem 0:8 gegen Leipzig vor einer Woche droht seinem Team die nächste Niederlage. Die Union-Fans haben hingegen beste Laune und singen fleißig "Stadtmeister, Stadtmeister! Berlins Nummer eins". Da Hertha gegen Leipzig 1:2 zurückliegt, steht Union in der Live-Tabelle sogar vor Hertha.