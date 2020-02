Oliver Ruhnert und die Sommer-"Pause"

Manager Oliver Ruhnert hofft auf ruhigere Transferphasen als vor der ersten Saison in der Bundesliga. „Der Sommer 2019 war am Limit. Gesund gelebt und geschlafen habe ich definitiv nicht“, sagte Ruhnert der „Sport Bild“. Er habe jeden Tag gefühlt Hunderte neue Ideen gehabt. „Vier, fünf Wochen kamen mir vor wie eine einzige Nacht. So schön der Aufstieg war - jeden Sommer kann man das nicht so machen.“ Union hatte vor der Saison insgesamt 14 Spieler neu unter Vertrag genommen. (dpa)