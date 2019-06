Union gegen Derby am 9. November Gestern wurde bekannt, dass Hertha BSC das Derby gerne am 9. November, also dem 30. Jubiläum des Mauerfalls, austragen würde. Diesen Wunsch hat der Klub auch bei der DFL hinterlegt. Nachdem der Vorschlag bei einigen Union-Fans schon auf Ablehnung getroffen war, hat sich der Verein nun auf Twitter dazu geäußert. "Uns ist der Gedanktag zum Mauerfall zu wichtig, wir wollen an diesem historischen Tag nicht Fußball spielen", heißt es vom 1. FC Union.

@Oly_Berlin @TspLeute Also uns ist der Gedenktag zum #Mauerfall zu wichtig, wir wollen an diesem historischen Tag nicht Fußball spielen #fcunion 🔴⚪ — 1. FC Union Berlin on Twitter (@fcunion) https://twitter.com/fcunion/status/1136987390168489984