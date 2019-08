Abpfiff! Union hat den ersten Punkt

Finnbogason kommt quasi mit dem Abpfiff noch zu einer dicken Chancen, scheitert aber Gikiewicz. So bleibt das Unentschieden. Und das geht so in Ordnung. Die Köpenicker hatten unterm Strich die größeren Chancen, Augsburg enttäuschte lange und investierte nach dem eigenen Tor zu wenig. Union beeindruckte das Gegentor kaum. Am dritten Spieltag empfängt der FCU den BVB.