Das Berlin-Derby ist noch kein Thema...

... sagen zumindest Marius Bülter und Sebastian Polter in der Mixed Zone nach dem Spiel. Der Fokus liege jetzt auf dem DFB-Pokal-Spiel am Dienstag gegen den SC Freiburg. Doch das nächste Highlight wartet natürlich schon. Am kommenden Samstag um 18.30 Uhr ist Anpfiff zwischen dem 1. FC Union und Hertha BSC.