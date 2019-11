Sponsoren





Union Berlin: Für die Fans und Mitglieder „geht es um Fußball pur und nicht um den Verkauf des Produkts Fußball“. So jedenfalls steht es auf der Unionpage. Weil der Verein trotzdem Geld braucht, insbesondere in Liga 1, wurde Aroundtown SA, ein milliardenschweres Immobilienunternehmen mit Sitz in Luxemburg, zum diesjährigen Hauptsponsor. Fans und Mitglieder fanden das eher halb gut. Auf dem Trikot prangt das Logo trotzdem. Wie viele in dieser Saison bereits verkauft wurden, will man auf Checkpoint-Nachfrage nicht preisgeben.



Hertha BSC: Die exakte Anzahl der verkauften Trikots hält auch Hertha geheim. Aber immerhin: Es sind 26 Prozent mehr als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr. Hauptsponsor ist bereits in der zweiten Saison TEDi. Gemeinsam steht man, so heißt es auf der Webseite, für „Einsatzbereitschaft, Teamgeist und Bodenständigkeit“. Was vor allem eint: ein Teddy als Maskottchen.



Fazit: Punkt für Hertha. Aus Transparenz- , Image- und Tiergründen.