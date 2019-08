Union will vor allem auf sich gucken



In der Pressekonferenz hat sich Urs Fischer optimistisch für das Spiel am Samstag in Augsburg gezeigt. Das 0:4 gegen Leipzig sei "eine Ohrfeige" gewesen. "Wir sind wieder auf dem Boden angekommen und müssen daraus lernen." Der Fokus in der Spielvorbereitung habe vor allem auf der eigenen Leistung gelegen, die vielen eklatanten Fehler dürfe die Mannschaft nicht wiederholen. Größere Auswirkungen fürchtet Fischer durch die Niederlage nicht. An der Ausgangslage habe sich nichts verändert und "damit ich die Weiße Fahne schwenken, muss schon noch mehr passieren" sagt Fischer. Auf Florian Hübner (kleiner Rückschlag beim Aufbautraining nach seiner Knieverletzung) und Maurice Opfermann (Pferdekuss) muss Fischer verzichten. Christian Gentner musste das Training am Donnerstag nach einem Schlag abbrechen. "Ich bin aber zuversichtlich, dass er das Abschlusstraining morgen bestreiten kann", sagt Fischer.

Bild: JG