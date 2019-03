Nach dem Zweitligaspiel zwischen Holstein Kiel und dem 1. FC Union begegneten sich der Kieler Trainer Tim Walter und Unions Mittelfeldmann Grischa Prömel in der Nähe des Mittelkreises. Ohne des Lippenlesens mächtig sein zu müssen, war deutlich zu sehen, dass Walter im Gespräch mit dem Defensivkicker etwas auszusetzen hatte. Walter wurmte die 0:2-Niederlage mächtig.

In seiner Erregung erwies er sich als schlechter Verlierer. Angeblich hätten die Unioner bei jedem Foul 40, 50 Sekunden am Boden gelegen. „Das müssen wir lernen, dass man auch gegen solche Truppen, die mit Fußball nicht viel am Hut haben, einfach auch ein bisschen abgezockter spielt“, wetterte er am Sky-Mikrofon. Vielleicht kam beim früheren Trainer des Nachwuchsleistungszentrums des FC Bayern München das von großem Selbstbewusstsein getränkte Bayern-Gen zum Vorschein. Aber den Köpenickern zu unterstellen, dass sie mit gepflegtem Spiel nichts anfangen können, geht dann eindeutig zu weit.

Union im letzten Drittel einfach gefährlicher

Auf neu verlegtem Rasen versuchten die Kieler immer wieder fleißig sich dem Kasten des Union-Schlussmannes Torwart Rafal Gikiewicz zu nähern. 61 Prozent Ballbesitz und das klare Übergewicht bei den gespielten Pässen sprechen für die Kieler, die als einer der spielstärksten Mannschaften der Liga gelten. Das half im möglicherweise wegweisenden Verfolger-Duell aber wenig. Im letzten Drittel wirkte Union einfach gefährlicher. „Der Matchplan ist aufgegangen. Wir wollten über den Kampf und die Laufbereitschaft ins Spiel finden“, sagte Prömel. „Kiel musste irgendwann aufmachen. Sie haben auf das 1:1 gedrängt, aber wir standen hinten gut. Wir haben Räume bekommen.“

Union ließ zahlreiche Gelegenheit liegen, ehe Sebastian Andersson seine Mitspieler in der Nachspielzeit mit dem 2:0 erlöste. Im Falle eines Kieler Sieges wären die Norddeutschen an Union vorbeigezogen. Jetzt hat Union satte fünf Punkte Vorsprung auf den letztjährigen Tabellendritten. Kiel konnte im Saisonverlauf 44 Treffer und damit fünf mehr als Union verbuchen. Am Freitagabend langte es aber nur zu mickrigen zwei, drei hochkarätigen Torgelegenheiten.

Im Oktober konnte Union im Auswärtsspiel bei der Torfabrik SC Paderborn (jetzt 54 Treffer) die Offensive eines ebenfalls wild anstürmenden Gegners stoppen. Damals reichte es aber nur zu einem 0:0, weil die Mannschaft von Trainer Urs Fischer das Chancenübergewicht nicht auszunutzen vermochte. Jetzt ist Union vielleicht auch ein Stück weiter – auch in der Fremde. In Kiel gelang nach dem 3:2-Erfolg bei Kellerkind MSV Duisburg der zweite Auswärtssieg in Folge. „Wir haben darüber gesprochen, dass wir auswärts mehr Punkte holen müssen. Wir sind glücklich“, sagte Andersson.

1300 mitgereiste Union-Fans feiern das Team

Der Jubel nach dem zweiten Treffer und dem kurz danach folgenden Abpfiff war groß. Chefcoach Fischer und Profifußball-Geschäftsführer Oliver Ruhnert klatschten die Spieler ab, ehe sich diese von den 1300 mitgereisten Union-Anhängen feiern ließen. Präsident Dirk Zingler, der mit im Mannschaftsbus angereist war, hörte sich gut gelaunt die Pressekonferenz an. Den Aufstieg rufen die Union-Bosse aber immer noch nicht auf. Doch inzwischen müssen wohl auch die großen Staffelfavoriten 1. FC Köln und Hamburger SV noch mehr auf die Berliner achten. Zumindest bis Montag konnte Union den HSV vom zweiten Platz verdrängen. Fischer war so zufrieden mit seinen Jungs, dass er zwei trainingsfreie Tage verordnete.

Vor dem Heimspiel am Freitag (18.30 Uhr) gegen den FC Ingolstadt kann Union entspannt dem weiteren Verlauf des Spieltages zuschauen. „Natürlich erhöht das den Druck auf Köln und Hamburg. Sie haben das Ziel ausgegeben, dass sie direkt aufsteigen wollen. Also liegt der Druck bei ihnen“, sagte Innenverteidiger Florian Hübner. „Wir können sie ärgern. Das ist uns in Kiel ganz gut gelungen. Das war auf jeden Fall ein Bigpoint.“