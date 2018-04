Felix Kroos hat sich beim 1:1 gegen den 1. FC Heidenheim am rechten Fuß verletzt und droht für das nächste Spiel am kommenden Samstag bei Darmstadt auszufallen. Unions Kapitän hatte schon in der Vorwoche über Probleme geklagt und knickte gegen Heidenheim mit dem bereits angeschlagenen Fuß um. Kroos, der beim 1. FC Union neben Christopher Trimmel und Kristian Pedersen auf die meisten Einsätze kommt, spielte zwar durch, musste danach aber erneut behandelt werden. Wie lange er mit der Verletzung ausfällt, ist noch unklar. Ein Einsatz gegen Darmstadt ist dem Klub zufolge unwahrscheinlich. (Tsp)